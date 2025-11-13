Euro Cup, terza vittoria per la Rari Nantes Savona: i biancorossi passano a Bucarest

Bucarest. Un’altra vittoria per il Banco Bpm Rari Nantes Savona che, nella partita valevole per la terza giornata del Gruppo D del Group Stage dell’Euro Cup 2025/2026, disputata nella piscina di Bucarest, ha battuto i romeni dello Steaua con il punteggio di 11 a 10.
Partita durissima, che già nel primo tempo vede Gullotta colpito duramente al volto dal numero 4 della Steaua, Fulea, che viene espulso per brutalità; per il mancino savonese si teme la frattura del setto nasale.
Secondo tempo di marca biancorossa, terzo tempo che vede il ritorno della Steaua, ultimo tempo dove i savonesi riescono a controllare ed a centrare la terza vittoria consecutiva nel girone che li posiziona al primo posto in classifica a punteggio pieno.