Finale alla ricerca di sè, Alessi: “Ci mancano gol e convinzione”

Finale Ligure. Non è un momento facile a livello di risultati per il Finale, reduce da tre sconfitte di fila (due in campionato con Praese e Masone e una in coppa con l’Albissole) e in occasione dell’ultima vittoria, quella contro il Serra Riccò, mister Diego Alessi non era più di tanto contento della prestazione dei suoi. Undici i punti in classifica dopo nove giornate: tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte lo score dei finalesi. “I motivi sono diversi” ha introdotto il tecnico gialloblù nel suo punto complessivo su queste difficili settimane.

Sulla trasferta a Pra: “Abbiamo disputato un’ottima gara contro una delle favorite del campionato: abbiamo dominato la partita, costruendo tante occasioni da gol e senza subirne, ma siamo mancati nella fase realizzativa. Poi è arrivata un’espulsione ingiusta che ci ha costretti a giocare in dieci per 43 minuti. Nonostante ciò, la squadra ha tenuto bene il campo, subendo le reti solo nel finale”. Ad Albisola: “In Coppa abbiamo giocato una buona gara ordinata tatticamente: abbiamo concesso poco, ma anche costruito poco, mancando di qualità negli ultimi trenta metri. Una palla inattiva ci ha poi puniti”.

