Iren approva risultati al 30 settembre e piano industriale da 6,4 miliardi

Il Consiglio di amministrazione di Iren ha approvato i risultati al 30 settembre 2025, “che confermano un solido trend di crescita”, osservano dalla società. Alcuni dati: il Margine operativo lordo (EBITDA), pari a pari a 1.003 milioni di euro, segna un +9% rispetto ai medesimi nove mesi del 2024 supportato dal contributo di tutte le linee di business, dal piano di sinergie e dal consolidamento di Egea Holding. L’Utile netto di Gruppo, pari a 219 milioni di euro, aumenta del 12%, grazie anche all’acquisto della quota di minoranza di Iren Acqua, e gli investimenti complessivi superano 1,1 miliardi di euro, con investimenti tecnici in crescita del 10%. Di 4.840 milioni di euro i Ricavi, in aumento del 16 per cento. L’Indebitamento finanziario netto è di 4.287 milioni di euro (+5%); Investimenti tecnici pari a 613 milioni di euro (+10%); Investimenti finanziari pari a 511 milioni di euro, finanziati dall’emissione, a gennaio 2025, di un bond ibrido da 500 milioni di euro. Il Cda ha inoltre nominato la consigliera Giuliana Mattiazzo quale Lead Independent Director della Società. “I risultati del periodo sono molto positivi e testimoniano l’efficacia della nostra strategia e della qualità della gestione. Abbiamo saputo mantenere un equilibrio solido tra crescita organica e inorganica, valorizzando le sinergie tra le diverse aree di business.”, dichiara Luca Dal Fabbro, presidente Iren. “I risultati del periodo confermano la solidità del nostro modello industriale e la capacità del gruppo di generare valore in modo sostenibile, grazie alla messa a terra di un piano di investimenti tecnici per oltre 610 milioni di euro, destinati principalmente ai business regolati”, le parole di Gianluca Bufo, amministratore delegato e direttore generale del gruppo.

Iren ha inoltre approvato il Piano industriale 2025-30, che prevede investimenti complessivi del valore di circa 6,4 miliardi di euro. Per quanto riguarda la provincia della Spezia, saranno destinati prevalentemente al sistema acquedottistico e alla depurazione, alla costruzione e al rinnovo di impianti di fognatura, allo sviluppo della raccolta differenziata e alla realizzazione del biodigestore di Saliceti (biodigestore). (Si evidenziano tra gli altri 85 milioni di euro per sistema acquedottistico e depurazione). “Il Piano appena approvato si fonda su basi solide e concrete, grazie alla valorizzazione del nostro modello di business, a investimenti selettivi e alla rigorosa disciplina finanziaria – dichiara il presidente Dal Fabbro –. Abbiamo tracciato un percorso di crescita sostenibile e misurabile che ci porta ad un EBITDA atteso nel 2030 pari a 1,6 miliardi di euro, al quale si aggiungono ulteriori potenziali upside legati alle opportunità di sviluppo organico e inorganico che il gruppo è oggi nelle condizioni di cogliere. Allo stesso tempo, la nostra strategia conferma l’impegno verso una politica di dividendi in crescita, +8% all’anno fino al 2027 e +6% dal 2028 al 2030, a testimonianza della fiducia nella capacità del Piano di generare valore per tutti gli stakeholder”. “L’approvazione del nuovo Piano industriale segna l’avvio di una fase di trasformazione mirata che modificherà il nostro modello di business rendendolo ancora più efficiente, più focalizzato e maggiormente orientato alla creazione di valore. In particolare, tramite il piano di investimenti da 6,4 miliardi di euro, rafforzeremo le attività che esprimono il maggior potenziale di crescita e che garantiscono stabilità e visibilità nel medio-lungo periodo, come i servizi a rete e i termovalorizzatori – afferma l’Ad Gianluca Bufo –. A ciò si affianca un piano di sinergie chiaro, definito e pienamente attuabile, che ci consentirà di recuperare redditività e di semplificare ulteriormente la struttura operativa del gruppo. La solidità dei driver industriali e la qualità delle iniziative avviate ci permettono di confermare una crescita concreta e misurabile con un cagr dell’Ebitda del 4% e dell’Utile netto del 7%”.

