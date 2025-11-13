Lo Spezia attuale spende in stipendi a calciatori e settore tecnico quasi quanto ai tempi della Serie A

Lo Spezia attuale spende quasi quanto spendeva ai tempi della Serie A per gli emolumenti di calciatori, dirigenti e staff tecnico. È quanto emerge da un documento della Lega B, che svela le cifre (lorde) che formeranno il bilancio che il proprietario Thomas Roberts dovrà affrontare nel 2026. Ovviamente in attesa del mercato di gennaio che potrebbe cambiare alcuni di questi numeri, tra cessioni preventivabili e probabili nuovi rinforzi per la rosa di Roberto Donadoni.

Lo Spezia 2025-2026 spende 23.630.691 euro tra gli stipendi dei suoi calciatori, quelli dello staff tecnico e della dirigenza. Cifre che sono in linea con i numeri del triennio di Serie A, in certi casi anche più alti. Gli emolumenti dei calciatori arrivano a 21.117.839 euro, quasi otto milioni in più rispetto alla passata stagione, quando la cifra si fermava a circa 13.1 milioni. Il ritorno di calciatori come Szymon Zurkowski e Daniele Verde, oltre all’incidenza dello stipendio di Gianluca Lapadula e dei calciatori arrivati nel mercato estivo, hanno fatto lievitare il totale ad oltre venti milioni di euro, cifre superate solo due volte nell’ultimo quinquennio: nella Serie A 2022-2023 (con totale all’incirca di 23.5 milioni) e nel successivo anno, il primo in B (20.12 circa).

