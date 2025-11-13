Modificati i criteri meteorologici per la chiusura della SP8 in località Ferdana

Con il proseguo dei lavori di messa in sicurezza del versante montano che sovrasta la strada provinciale SP8 di Cadice al Cornoviglio, in località Ferdana, segnato da una enorme frana che ha richiesto un’importante intervento strutturale, con le attività di cantiere ormai arrivate alle operazioni finali, la Provincia della Spezia ha modificato l’ordinanza con cui veniva regolata la gestione di questo tratto stradale anche attraverso la sospensione della circolazione in caso di allerta arancione o a seconda dell’innalzamento delle soglie pluviometriche minime.
Da ieri, dopo una serie di verifiche, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori, si è ritenuto possibile modificare i casi di chiusura al traffico della strada provinciale limitando l’automatismo del provvedimento alle condizioni più critiche.