Morte di Roberto Frau, una raccolta fondi per la figlia Luna: “L’amore di suo padre continua a vivere”

Genova. Arenzano si stringe intorno a Luna, la figlia di Roberto Frau, l’uomo di 51 anni morto martedì 11 novembre in un incidente in moto in via Pra’.

Nicola Zucca, amico e collega di Frau, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe ha già superato le 350 donazioni, tutte destinate a supportare l’adorata figlia del 51enne: “Più di ogni cosa, Roberto era un padre meraviglioso. L’amore che nutriva per sua figlia Luna e che lei ricambiava con la stessa intensità era qualcosa di visibile a tutti: un legame speciale, profondo, indissolubile. Luna era la sua gioia, il suo orgoglio, la sua ragione di essere”.

