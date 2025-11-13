Sciopero: giornalisti chiedono il rinnovo del contratto scaduto nel 2016

Sciopero generale dei giornalisti proclamato dalla Giunta della Federazione della Stampa per il 28 novembre prossimo. Motivo: il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016.

L’Associazione ligure dei giornalisti aderirà alla mobilitazione organizzando una manifestazione a Genova nella mattinata del 28 novembre. Manifestazione nazionale convocata dalla FNSI a Roma in piazza Santi Apostoli per la mattinata del 27 novembre alle ore 10, e alle manifestazioni interregionali e regionali che saranno convocate dalle Associazioni Regionali di Stampa il 28 novembre in coincidenza con la giornata di silenzio.

