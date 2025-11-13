Trasporto pubblico in commissione provinciale, Loi: “Servizio in miglioramento, continueremo a vigilare”

Si è riunita questa mattina la Seconda Commissione consiliare della Provincia della Spezia, competente in materia di viabilità, infrastrutture e trasporti. La seduta, convocata dal presidente Alberto Loi in coordinamento con il consigliere delegato all’Ambito territoriale trasporti Umberto Maria Costantini, ha avuto al centro le tematiche del trasporto pubblico locale.

L’incontro era stato annunciato dal presidente provinciale Pierluigi Peracchini nel corso dell’ultima seduta del Consiglio, con l’obiettivo di approfondire lo stato del servizio, affrontando in particolare le questioni legate al trasporto scolastico e ai disservizi segnalati su alcune tratte.

