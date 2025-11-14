Amianto negli uffici di via Bosco, i rilievi affidati ad Arpal: gli ufficiali di pg in tribunale a caccia di spazi per lavorare

Genova. Un andirivieni continuo tra le stanze recuperate negli uffici di pm in pensione, la sala biblioteca ‘requisita’ e i corridoi del nono piano che brulicano di investigatori, come se ne vedono solo all’esito di qualche maxi inchiesta.

Poi le riunioni quotidiane della Conferenza permanente del Tribunale al dodicesimo piano, le richieste di incontro continue da parte di personale e sindacati al procuratore Nicola Piacente. A creare il caos a palazzo di Giustizia è il trasferimento forzoso di parte degli ufficiali di polizia giudiziaria che in tutta fretta tre giorni fa hanno dovuto abbandonare i loro uffici in via Bosco a causa della presenza di amianto in alcune tubazioni del riscaldamento: 130 in tutti gli investigatori trasferiti.

