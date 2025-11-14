Bagarre sul concerto di capodanno, la DuemilaGrandiEventi: “Noi primi in graduatoria, esclusione illegittima”

Genova. La società genovese DuemilaGrandiEventi specializzata nell’organizzazione di eventi e concerti, promette battaglia dopo l’esclusione dalla gara di affidamento del concerto di capodanno in piazza della Vittoria.

Come noto, qualche giorno fa la sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato per il capodanno 2026 il concerto gratuito dei Pinguini Tattici Nucleari: l’assegnazione della piazza e dell’organizzazione è stata stabilita con una gara europea del Comune di Genova con una base di 740mila euro, che comprendeva progettazione, ingaggio e coordinamento parte artistica, montaggio del palco (inclusi impianti audio luci), backstage, una tensostruttura per area hospitality di circa 300 metri quadri comprensiva di arredi, riscaldamento e luci.

