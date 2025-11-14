Booking “legge” il turismo nello Spezzino: “Crescono i polacchi, AI sempre più decisiva”

Parla un po’ di più la lingua polacca rispetto anche solo a qualche anno fa il turista medio che sceglie la Spezia: un boom, quello dei visitatori provenienti dal Paese natale di Fryderyk Chopin che forse sbalordirà qualcuno ma che può essere parzialmente spiegato sia dalla crescita economica che sta vivendo il Paese sia dalla circostanza in un periodo inconsueto, quello autunnale, di una celebrazione nazionale (la Festa nazionale dell’indipendenza, 11 n0vembre) che regala giorni e possibili ponti utili a godersi un weekend in paesi più caldi, con l’Italia in cima alle preferenze. E’ soltanto uno dei rilievi emersi dai numeri snocciolati questa mattina da Cristina Spata, area manager di Booking.com, e Micol Orifiammi, market team manager, nel corso della relazione “La Spezia e dintorni: trend di viaggio globali e impatto sulle presenze locali”, un’analisi approfondita dei dati e delle nuove abitudini dei viaggiatori nel mondo e nel territorio spezzino. Poi è toccato a Edoardo Dal Negro, CEO di Blinkup, che ha relazionato la platea (nutrita presenza degli studenti degli istituti superiori “Casini” e “Fossati”) nel panel “Oltre la visibilità: costruire un ecosistema digitale che parla la lingua della destinazione”, dedicata alle strategie di comunicazione e marketing digitale per valorizzare l’identità turistica locale.

