Crisi Amt, Natale (Pd) accusa Bucci: “Ancora una volta si appropria di meriti non suoi”

Genova. “Ancora una volta Bucci si appropria di meriti che non sono suoi”. Così va all’attacco Davide Natale, segretario e consigliere regionale del Pd, dopo quanto annunciato dal governatore giovedì sera a margine dell’incontro col vicesindaco Alessandro Terrile: 14,3 milioni in più per coprire il fabbisogno di Amt da qui a fine 2025, con l’impegno a rendere strutturali quelle risorse anche nelle prossime annualità.

“Otto anni di guida della città e dieci anni di guida della Regione da parte della destra hanno portato Amt in questa situazione – accusa Natale -. Da giugno a ora, grazie all’amministrazione della sindaca Salis e all’impegno dell’assessore Terrile si sta provando a far uscire dalla melma l’azienda. Ora finalmente è prevalsa la linea dell’amministrazione comunale che è quella che noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio, cioè che bisognava mettere risorse immediate nel servizio, a sostegno del trasporto pubblico ligure”.

» leggi tutto su www.genova24.it