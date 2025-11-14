COMMENTA
Crisi Amt, Natale (Pd) accusa Bucci: “Ancora una volta si appropria di meriti non suoi”

davide natale pd

Genova. “Ancora una volta Bucci si appropria di meriti che non sono suoi”. Così va all’attacco Davide Natale, segretario e consigliere regionale del Pd, dopo quanto annunciato dal governatore giovedì sera a margine dell’incontro col vicesindaco Alessandro Terrile: 14,3 milioni in più per coprire il fabbisogno di Amt da qui a fine 2025, con l’impegno a rendere strutturali quelle risorse anche nelle prossime annualità.

“Otto anni di guida della città e dieci anni di guida della Regione da parte della destra hanno portato Amt in questa situazione – accusa Natale -. Da giugno a ora, grazie all’amministrazione della sindaca Salis e all’impegno dell’assessore Terrile si sta provando a far uscire dalla melma l’azienda. Ora finalmente è prevalsa la linea dell’amministrazione comunale che è quella che noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio, cioè che bisognava mettere risorse immediate nel servizio, a sostegno del trasporto pubblico ligure”.

