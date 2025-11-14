Formazione e aggiornamento del personale ospedaliero: l’utilità delle piattaforme digitali

La medicina e la pratica clinica sono da sempre in continua evoluzione: ogni giorno, o quasi, ci sono novità che riguardano le cause di alcune malattie, aggiornamenti diagnostici e terapeutici, approvazioni di nuovi farmaci o vaccini, scoperte medico-scientifiche che aprono nuove strade per la cura di malattie complesse, nuove pubblicazioni mediche, innovazioni tecnologiche che possono rendere più efficiente e più efficace il lavoro di medici, chirurghi, farmacisti e infermieri.

Da un lato tutto ciò è ovviamente positivo, in particolar modo per tutti gli operatori che si trovano a vivere ogni giorno realtà complesse come quelle delle strutture ospedaliere e dei pronto soccorso. Dall’altro, questa continua evoluzione richiede ai professionisti della salute di essere continuamente aggiornati, cosa certamente non semplice in un settore, come quello della sanità, dove il tempo sembra non bastare mai.

