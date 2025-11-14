Franciosi: “Vorremmo sapere se le destre, oltre a farsi belle con una repressione di facciata, si stanno occupando anche del benessere dei nostri ragazzi”

“L’amministrazione Peracchini si arrende alla propria incapacità di governare e assume in supporto agli agenti della polizia municipale sei steward ogni sabato sera per tutto dicembre, per garantire decoro e sicurezza alla città e a tutti noi. Non un grande attestato di stima per la nostra Municipale”. Si apre così una di Antonella Franciosi, presidente provinciale di Italia Viva La Spezia. “Sembra quindi che nonostante le numerose assunzioni di poliziotti locali da parte della amministrazione delle destre, alle nostre forze di polizia facciano ancora difetto sei unità, una volta a settimana, per mettere in sicurezza le serate dicembrine”, scrive ancora l’esponente Iv. “Ricordiamo con ironia le invettive che le destre scagliavano contro le amministrazioni di centrosinistra – prosegue Franciosi – quando le destre erano all’opposizione – e per questo la città era senz’altro più sicura e meglio governata di oggi. Allora le destre dettavano ricette facili facili e pronte all’uso, che in 8 anni e mezzo loro stesse ammettono di non aver saputo applicare”.

“Non sappiamo ancora quali costi avrà, né con quali modalità e in base a quali criteri è stata scelta l’azienda che fornirà il servizio”, dice Franciosi rispetto al coinvolgimento degli steward. “Ma più che altro – aggiunge – ci piacerebbe sapere quali progetti sociali per far crescere i giovani cittadini sereni, liberi da dipendenze, capaci di un divertimento, magari chiassoso e pure ribelle e fastidioso, ma non distruttivo, sono stati attivati da questa amministrazione, con quali investimenti, e se i progetti sono stati promossi in collaborazione con Asl, con il Centro adolescenza, con il Sert, con le scuole, se questi servizi sono attivi la sera nelle piazze della città e con quali ricadute”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com