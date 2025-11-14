L’autopsia su Franco Orsi, attesa per gli esami di laboratorio e le cause del fatale malore

Savona. E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo dell’ex senatore e sindaco di Albisola, Franco Orsi, deceduto nella tarda serata di ieri sera nella sua abitazione di Sassello.

L’esame autoptico è stato eseguito dalla dott.ssa Molinari su incarico della Procura di Savona e dell’inchiesta aperta sulla morte dell’ex senatore e sindaco. Stando a quanto riferito, si dovrà attendere l’esito degli esami istologici: al vaglio, quindi, degli organi inquirenti le successive verifiche di carattere medico-legale.

» leggi tutto su www.ivg.it