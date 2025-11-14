Liguria–Québec, firmato il memorandum tra Dltm e Fedceq: via alle missioni commerciali nel 2026

Liguria e Québec rafforzano la collaborazione economica e tecnologica con la firma di un memorandum d’intesa tra il Distretto ligure delle tecnologie marine e la Fédération des chefs d’entreprises du Québec. L’accordo punta a sostenere lo sviluppo di progetti congiunti, consolidare i rapporti tra aziende, centri di innovazione e stakeholder istituzionali e favorire un ambiente fertile per scambi commerciali e iniziative comuni. Il documento si concentra su settori strategici quali automazione e sicurezza, energia e sviluppo sostenibile, logistica e trasporti, scienze della vita e tecnologie marine.

Il presidente del Dltm, Lorenzo Forcieri, e il presidente e amministratore delegato della Fedceq, Pierre Drapeau, hanno gettato con questa firma le basi per un’agenda condivisa che prevede missioni commerciali bilaterali nel primo semestre del 2026, incontri diretti fra imprese dei due territori e progetti di collaborazione e trasferimento tecnologico già in discussione.

