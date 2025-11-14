Rapallo. Gli studenti: “Nessuna donna deve più sedersi accanto alla paura”

Una panchina rossa contro la violenza

I ragazzi della 3A dell’IC Rapallo hanno vinto il contest proposto dalla sezione cittadina della

Croce Rossa Italiana: la loro frase sarà scritta sulla panchina rossa contro la violenza

“Nessuna donna deve più sedersi accanto alla paura”. E’ la frase con cui i ragazzi della

III A della secondaria dell’Istituto Comprensivo Rapallo hanno vinto il contest proposto dal

Comitato di Santa Margherita ligure della Croce Rossa Italiana per sensibilizzare i

ragazzi sul tema del contrasto alla violenza di genere. Il concorso prevedeva l’elaborazione di

un messaggio o uno slogan per esprimere e trasmettere il messaggio che la violenza può

essere riconosciuta, contrastata e prevenuta, stimolando la creatività degli alunni dell’ultimo

anno della secondaria.

Insieme ai loro insegnanti i ragazzi delle terze hanno elaborato messaggi e riflessioni che

hanno mostrato la loro attenzione e la loro sensibilità nei confronti del tema della violenza sulle

donne. “Gli uomini sono il problema ma anche la soluzione, cambiamo la mentalità

partendo dall’educazione” è lo slogan coniato dalla III B, “Oggi è una bella giornata, ma

molte donne non possono vedere altro che i pugni delle persone che amano” la frase

della III C, “Lei non è un tuo possesso, ma un dono che ti è stato concesso” le parole

della III D, “Dietro ogni silenzio di una donna che soffre c’è un grido che il mondo

deve imparare ad ascoltare” quelle della III E.

A scegliere la frase da trascrivere sulla panchina rossa che verrà inaugurata a Rapallo, in Via

Lamarmora, è stata una giuria formata da personale scolastico e da membri della Croce Rossa.

Gli alunni della classe III A parteciperanno all’inaugurazione della panchina il 25 novembre,

giornata mondiale contro la violenza

“Scegliere è stato davvero difficile perché le frasi e gli slogan erano tutti molto significativi – ha

detto Anna Grimaldi, Dirigente scolastico dell’IC Rapallo – Segno che i ragazzi hanno colto

l’importanza della riflessione proposta dalla Croce Rossa e dai loro insegnanti, che li hanno

guidati nella discussione sui modelli di relazione, gli stereotipi, il linguaggio in cui si annida la

violenza di genere. Ascoltare i ragazzi e valorizzare il loro talento ci è sembrato il miglior modo

per renderli protagonisti di quel cambiamento culturale che la scuola promuove, educando al

rispetto, all’empatia, alla libertà reciproca.

