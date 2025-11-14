Rapallo. Gli studenti: “Nessuna donna deve più sedersi accanto alla paura”

Una panchina rossa contro la violenza
I ragazzi della 3A dell’IC Rapallo hanno vinto il contest proposto dalla sezione cittadina della
Croce Rossa Italiana: la loro frase sarà scritta sulla panchina rossa contro la violenza
“Nessuna donna deve più sedersi accanto alla paura”. E’ la frase con cui i ragazzi della
III A della secondaria dell’Istituto Comprensivo Rapallo hanno vinto il contest proposto dal
Comitato di Santa Margherita ligure della Croce Rossa Italiana per sensibilizzare i
ragazzi sul tema del contrasto alla violenza di genere. Il concorso prevedeva l’elaborazione di
un messaggio o uno slogan per esprimere e trasmettere il messaggio che la violenza può
essere riconosciuta, contrastata e prevenuta, stimolando la creatività degli alunni dell’ultimo
anno della secondaria.
Insieme ai loro insegnanti i ragazzi delle terze hanno elaborato messaggi e riflessioni che
hanno mostrato la loro attenzione e la loro sensibilità nei confronti del tema della violenza sulle
donne. “Gli uomini sono il problema ma anche la soluzione, cambiamo la mentalità
partendo dall’educazione” è lo slogan coniato dalla III B, “Oggi è una bella giornata, ma
molte donne non possono vedere altro che i pugni delle persone che amano” la frase
della III C, “Lei non è un tuo possesso, ma un dono che ti è stato concesso” le parole
della III D, “Dietro ogni silenzio di una donna che soffre c’è un grido che il mondo
deve imparare ad ascoltare” quelle della III E.
A scegliere la frase da trascrivere sulla panchina rossa che verrà inaugurata a Rapallo, in Via
Lamarmora, è stata una giuria formata da personale scolastico e da membri della Croce Rossa.
Gli alunni della classe III A parteciperanno all’inaugurazione della panchina il 25 novembre,
giornata mondiale contro la violenza
“Scegliere è stato davvero difficile perché le frasi e gli slogan erano tutti molto significativi – ha
detto Anna Grimaldi, Dirigente scolastico dell’IC Rapallo – Segno che i ragazzi hanno colto
l’importanza della riflessione proposta dalla Croce Rossa e dai loro insegnanti, che li hanno
guidati nella discussione sui modelli di relazione, gli stereotipi, il linguaggio in cui si annida la
violenza di genere. Ascoltare i ragazzi e valorizzare il loro talento ci è sembrato il miglior modo
per renderli protagonisti di quel cambiamento culturale che la scuola promuove, educando al
rispetto, all’empatia, alla libertà reciproca.