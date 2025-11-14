Recco: l’amore di Fausto Coppi e Bruna raccontato da Luciana Rota

“Fausto il mio Coppi – Storia di un amore in salita nel diario della moglie Bruna”. La lettura del libro è invece tutta in discesa: una pagina dopo l’altra, dall’inizio alla fine. Stasera la presentazione a Recco il paese dove Coppi, finita la guerra, era arrivato da Caserta in bici e vi aveva fatto tappa per una notte, prima di riabbracciare la fidanzata Bruna.

A presentare il volume, con l’autrice Luciana Rota, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e il giornalista Massimo Lagomarsino che di ciclismo è un esperto e ne conosce ogni segreto. Un libro che è un richiamo irresistibile per chi ha tifato Coppi, ha gioito per i suoi trionfi, sofferto dei suoi numerosi infortuni, tifato per lui anche quando di lui si era impossessato il fantasma della Dama Bianca ed ha pianto per lui per la sua prematura e incredibile morte. Coppi, un mito intramontabile. Rota ci restituisce un Fausto inedito scaturito attraverso le pagine del diario della moglie. Il libro è arricchito da diverse testimonianze e da una nota storica di Paolo Mieli. La libreria Capurro è stata attiva nell’organizzare la serata.

