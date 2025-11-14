Sala consiliare di Porto Venere intitolata a Guidugli, Invertiamo Rotta: “Scelta divisiva e occasione mancata”

“Avremmo voluto iniziare col pubblicare contenuti di altro tenore (sui quali stiamo lavorando) tuttavia, in merito alla recente intitolazione della Sala Consiliare del Comune di Porto Venere all’architetto Giorgio Guidugli (1886-1961), sentiamo di dovere esprimere il nostro sconcerto di fronte all’ennesima occasione mancata. Sappiamo bene che i nostri tre borghi e i loro abitanti avrebbero bisogno di ben altri e ben più urgenti dibattiti, ma questa intitolazione ci appare quantomeno divisiva in un momento in cui la nostra comunità avrebbe bisogno di ritrovarsi unita nello scopo comune di veder rifiorire i nostri tre paesi che fra spopolamento, degrado e una preoccupante indolenza sembrano continuare a scivolare lungo una china senza ritorno”. Lo afferma in una nota il gruppo Invertiamo Rotta di Porto Venere, commentando al recente decisione della giunta comunale.

“Ebbene, se da un lato, Giorgio Guidugli, nel Comune di Porto Venere progettò le Scuole delle tre frazioni, la Locanda San Pietro e la ricostruzione delle chiese di San Lorenzo e San Pietro e fu senz’altro un professionista particolarmente attivo sia qui che alla Spezia, egli lo fu soprattutto in un momento storico preciso, quello del ventennio fascista, come del resto ben testimonia l’architettura in stile littorio, che ne porta la firma. Ben lontani dal voler mal giudicare la figura storico artistica dell’architetto Guidugli o il contributo che egli diede nel tempo in cui visse e operò al nostro territorio e trovandoci anche d’accordo nel volerne indagare e approfondire la figura come fatto nella recente conferenza promossa dal consigliere di maggioranza con delega alla cultura R. Balzarotti – proseguono dal gruppo Invertiamo Rotta di Porto Venere – non possiamo non rilevare che questa intitolazione che già in tanti sta sollevando dubbi e perplessità sia quantomeno controversa. La Sala Consiliare è l’aula in cui si riuniscono, per prendere decisioni che ci riguardano, i nostri rappresentanti eletti che sono i rappresentanti di tutti (anche di chi non li ha votati). Pertanto riteniamo che, in un territorio come quello di Porto Venere, che in quanto a personalità di spicco e rappresentative di tutti non avrebbe che l’imbarazzo della scelta, quella di intitolare la Sala Consiliare all’architetto Giorgio Guidugli duali sia stata una scelta infelice specialmente nei tempi e nei modi. L’ennesima occasione mancata”.

