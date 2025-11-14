Savona si prepara a correre con la Half Marathon, ma con l’incognita allerta arancione

Savona si prepara a diventare teatro della mezza maratona (video promo). Un’edizione della Savona Half Marathon da record che però dipenderà, per restare in tema greco, da Giove Pluvio. Le previsioni sono di un weekend piovoso. Gli organizzatori hanno confermato gli eventi, che verrebbero però annullati in caso di allerta arancione. Un’organizzazione imponente che chiaramente comporterà alcune modifiche alla viabilità (qui tutte le info).

Eventi, al plurale, perché la Savona Half Marathon “La corsa dei papi” inizia già domani, sabato 15 novembre. Il primo appuntamento è alle 9,30 con il convegno “Sarò longevo perché mi muovo” organizzato dall’associazione Chicchi di Riso e Relaxioni in collaborazione con A.MA.R.VI e Libertas presso la Sala Rossa del Comune di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it