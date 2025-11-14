COMMENTA
Sport, l’assessore ferro all’assemblea Anci di Bologna per il panel di Aces Italia

“L’esperienza di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport rappresenta un modello costruito giorno dopo giorno grazie a progetti concreti, che valorizzano i territori e mettono al centro le persone. Condividere buone pratiche significa crescere insieme e rafforzare quelle politiche sportive che incidono davvero sulla qualità della vita dei cittadini”. Così l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro è intervenuta oggi all’assemblea annuale di Anci, a Bologna, nel corso del panel organizzato da ACES Italia “Gli ACES Europe Awards – I Comuni in prima fila”, dedicato alle esperienze e ai modelli di governance sportiva adottati da città e regioni italiane. Il panel, a cui erano presenti anche il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Beniamino Quintieri, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l’assessore allo Sport di Napoli Emanuela Ferrante, ha rappresentato uno spazio di confronto operativo tra amministratori, tecnici e rappresentanti del mondo sportivo. “La Liguria è stata nominata Best European Region of Sport 2025 anche grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e comunità locali, che ha dato vita a una rete di progetti capaci di generare impatto sociale, turistico ed economico – ha concluso Ferro -. Ecco perché credo che questa giornata sia stata un’occasione preziosa non per fare il punto sul lavoro svolto ma soprattutto, per raccogliere nuovi spunti e portare avanti nel 2026 l’eredità di questo anno così importante”.

