Tamponamento alla fine del raccordo a Santo Stefano: motociclista in ospedale

Tamponamento tra un’auto e una motocicletta alla fine del raccordo autostradale della A15, in direzione Santo Stefano Magra oggi pomeriggio attorno alle 17.30. Il bilancio è di un ferito, un 26enne residente in Val di Magra. La dinamica è in fase di accertamento e il giovane ha riportato lesioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che hanno provveduto a prestare le prime cure al motociclista ferito per poi accompagnarlo in ospedale, alla Spezia, in codice giallo. Il traffico ha subito rallentamenti per tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

L’articolo Sala consiliare di Porto Venere intitolata a Guidugli, Invertiamo Rotta: “Scelta divisiva e occasione mancata” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com