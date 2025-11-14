Il Comune di Ameglia accoglie con grande soddisfazione l’iniziativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco della Spezia, che dal 17 al 20 novembre prossimi svolgerà sul territorio amegliese un’importante attività addestrativa dedicata alla lotta agli incendi boschivi e al rischio di interfaccia urbano-rurale. Le esercitazioni si terranno nella zona di Montemarcello, nelle aree interessate dal recente incendio del 14 agosto e prevedono l’allocazione del posto di comando avanzato e del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) presso la Batteria Chiodo, oltre alla simulazione dell’apertura del Centro operativo comunale.

“Come assessore alla Protezione civile e Volontario antincendio boschivo – dichiara in una nota l’assessore Nicolas Cervia – esprimo la mia soddisfazione per la scelta di Ameglia quale sede di un’iniziativa di così alto valore formativo e operativo. La collaborazione tra istituzioni e volontariato rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e per la crescita della cultura della prevenzione”.

Il Comune assicurerà il supporto della Polizia locale e del Gruppo comunale di Protezione civile, “a conferma dell’impegno costante nel rafforzare la resilienza del territorio”, osservano da Palazzo civico.

“Si rassicura la cittadinanza che l’eventuale presenza di mezzi operativi, personale in divisa e attività sul campo nei giorni indicati non dovrà destare preoccupazione: si tratterà esclusivamente di simulazioni legate all’esercitazione”, concludono dall’amministrazione amegliese.

L’articolo Vigili del fuoco in addestramento a Montemarcello nelle aree colpite dall’incendio di metà agosto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com