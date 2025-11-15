Aidea protagonista con un progetto dedicato alla valorizzazione del tempo libero

Il progetto di valorizzazione del tempo libero finanziato dalla Regione Liguria e promosso da Aidea La Spezia sta giungendo alla sua conclusione presso i centri sociali anziani di Fabiano e del Favaro dove si sta svolgendo il corso di scrittura creativa intitolato “Ricette e ricordi”. L’obiettivo principale dell’iniziativa è raccogliere e valorizzare il patrimonio gastronomico locale attraverso i ricordi e le esperienze dei partecipanti.

Il corso, strutturato in più incontri, è finalizzato ad insegnare alcune tecniche di scrittura che permettano di narrare in modo coinvolgente la preparazione dei piatti. L’intento è di trasmettere emozioni e ricordi, condividendo aneddoti legati alle ricette di famiglia tramandate di generazione in generazione. Questa iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità e il patrimonio culturale locale. Il corso, condotto dallo scrittore Fabio Ferrari, offre un’opportunità unica di apprendere e condividere passioni legate alla cucina e alla natura. Al termine del percorso, sarà presentata una piccola pubblicazione che raccoglierà tutte le ricette.

Questo progetto, volto alla valorizzazione del tempo libero, si è articolato attraverso diverse attività coinvolgenti: un Corso di disegno amatoriale, un corso sulle erbe aromatiche e officinali con approfondimenti di botanica, e una suggestiva gita in battello da S. Margherita a Portofino. Un’esperienza ricca di stimoli e di scoperte, pensata per arricchire il tempo libero e favorire la socializzazione e la crescita personale.

Per informazioni e iscrizioni: Aidea: Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia da lunedì a venerdì h 10-12;

