Baruzzo nuovo segretario Pd: “Dobbiamo incarnare una speranza di cambiamento. E non possiamo continuare a essere un partito di eletti”

Marco Baruzzo è il nuovo segretario provinciale del Partito democratico. Stamani la proclamazione al Cinema Moderno di Sarzana nell’ambito del congresso del Pd spezzino. Trentun anni, amegliese, di professione consulente per gli enti locali, fondatore del presidio sarzanese di Libera, arriva da due anni da segretario dei Dem di Sarzana e succede a Iacopo Montefiori. Candidato unitario, Baruzzo è stato eletto in virtù dei 549 voti raccolti negli oltre trenta congressi che si sono tenuti nelle scorse settimane nei circoli Pd della provincia.

Tra gli esponenti Dem in sala, l’ex ministro Andrea Orlando assieme ai colleghi consiglieri regionali Davide Natale, segretario del Pd ligure, e Carola Baruzzo; al Moderno anche la partecipazione e l’intervento dell’on. Gianni Cuperlo e il saluto, apprezzato dalla platea, della sindaca di centrodestra Cristina Ponzanelli.

“Il nostro compito non è quello di essere più moderati o radicali – non credo a questo asse valoriale -, ma penso si debba essere sicuramente più chiari, più coraggiosi, più umili e più realistici nel metterci dentro, non solo accanto, alcune rivendicazioni, capaci di animare alcune vertenze, quando si parla di potere d’acquisto, di reti di cura – che sono sì quelle ospedaliere e della sanità territoriale, ma anche welfare e servizi sociali -, di sviluppo del territorio; dobbiamo essere capaci di ricordarci che la politica ha senso se dà alle persone che la ascoltano l’impressione che stiamo lavorando perché migliorino le loro condizioni di vita”, ha detto in un passaggio del suo intervento il neo segretario, per il quale il Pd deve “andare a incarnare una speranza di cambiamento rispetto a un modello di sviluppo che fa male alle persone”. E, ha aggiunto, “o diciamo chiaramente, da oggi, che il Pd è il partito che sta dalla parte di chi non ha santi in Paradiso, o altrimenti credo che forse anche rivendicare quella sintesi, quell’intuizione del 2007 (quando appunto nacque il Pd, ndr) possa diventare una formula vuota”.

