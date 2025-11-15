Confermato il mercato a chilometri zero di Piazza Brin

Nonostante il meteo avverso si svolgerà regolarmente con il solito orario domenicale ( 8.00-13.00) il mercato a km zero di piazza Brin.

Tanti i banchi disposti intorno alla famosa fontana con i prodotti del territorio dal formaggio al miele, dai funghi alle castagne, dal vino alla frutta dalle patate novelle alle verdure. “Una consuetudine fatta di buoni sapori e di genuinità che coinvolge non solo i residenti dell’Umbertino ma anche i turisti e gli spezzini di altri quartieri. Con una spesa contenuta si possono ancora riscoprire profumi e colori di una volta frutto di una agricoltura sana e responsabile” spiegano gli organizzatori.

