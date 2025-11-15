Eventi meteorologici intensi, Confartigianato: “In Liguria la percezione del rischio è tra le più alte d’Italia”

Eventi meteorologici sempre più intensi, territori esposti e imprese fragili: è la fotografia che emerge dagli ultimi dati elaborati da Eurobarometro, Istat, Ispra e dal Centro Studi Confartigianato. In Italia, il 44% dei cittadini si sente vulnerabile rispetto agli eventi meteo estremi (contro una media UE del 38%), mentre la preoccupazione ambientale complessiva è cresciuta in modo significativo nell’ultimo anno. Lo sottolinea Confartigianato Liguria in una nota che prosegue: “L’ultima rilevazione Istat mostra che nel 2024 il 58,1% degli italiani indica il cambiamento climatico come principale fonte di preoccupazione, seguito dall’inquinamento dell’aria (51,9%,) e dalla produzione e smaltimento dei rifiuti (38,1%). Cresce inoltre la preoccupazione per il dissesto idrogeologico (28,5%, +2 punti): un dato che riflette la frequenza con cui frane, alluvioni ed esondazioni si verificano sul territorio nazionale. Secondo Ispra, 6,8 milioni di persone vivono in aree a rischio alluvione e 1,3 milioni in comuni esposti a rischio frane”.

La Liguria, “per conformazione geografica e densità urbana, è una delle regioni italiane con il più alto livello di percezione del rischio climatico: il 62,1% della popolazione è preoccupata per i cambiamenti climatici e il 36,2% teme il dissesto idrogeologico (dato più alto d’Italia) Questi valori si sommano alla particolare frammentazione del tessuto produttivo regionale, costituito in larga maggioranza da microimprese, spesso prive di strumenti assicurativi adeguati. La vulnerabilità complessiva del sistema economico nazionale è evidenziata da una stima Ania, per cui su circa 4,5 milioni di imprese italiane solo il 5% dispone di una polizza contro terremoti o alluvioni. Un numero che evidenzia una fragilità strutturale, soprattutto per le attività artigiane che, in caso di evento estremo, rischiano di subire danni ingenti senza alcuna protezione” prosegue la nota.

