Giornata contro la violenza sulle donne, a Sestri Levante una serie di eventi culturali sul tema

Sestri Levante. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Sestri Levante propone una serie di eventi culturali per riflettere sul tema.

Si comincia domenica 23 novembre alle 16.45 al Convento dell’Annunziata dove in Sala Agave sarà presentato il libro e il film Il silenzio della violenza di Antonio Carletti, segue proiezione del film. A cura di Teatri di Levante per l’associazione culturale The Hub-APS Donne e percorsi, teniamoci per mano. Modera Carmen Falcone, attrice e direttrice artistica.

