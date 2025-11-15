Malore per un 64enne che stava lavorando a bordo di una piattaforma, non lontano dalla Diga Foranea questa mattina attorno alle 7. Chi era con lui non ha esitato a lanciare l’allarme e sul posto, con il supporto della Capitaneria di Porto, sono arrivati i militi della Pubblica assistenza della Spezia. Una volta raggiunto l’uomo è stato monitorato attentamente, si è ripreso ma si è comunque resto necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

L’articolo Malore improvviso in mare per un lavoratore: ricoverato in ospedale proviene da Città della Spezia.

