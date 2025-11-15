Raddoppio ferroviario, Comitato territoriale: “Più traffico urbano con le nuove fermate del progetto”

Ponente. Il Comitato territoriale torna sul progetto del raddoppio ferroviario e dello spostamento a monte della ferrovia nella tratta tra Andora e Finale Ligure: nel mirino finisce l’aumento del traffico urbano.

“Nel Levante Ligure Le stazioni e le fermate ferroviarie sono 43, distribuite in una tratta di 91 km, in pratica 1 ogni 2,11 km. In generale hanno un numero di passaggi a livello ridotto o tendente a zero, soprattutto nelle tratte più recenti o riqualificate, dove sono stati sostituiti da sottopassi o cavalcavia. Nel Ponente Ligure le stazioni e le fermate ferroviarie sono attualmente 23, su una tratta di 116 km, che verranno ridotte a 19, praticamente 1 ogni 6,11 km”.

