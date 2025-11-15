Una “piccola biblioteca libera” appare in Piazza Brusacà a San Terenzo: sarà a disposizione di tutti

In Piazza Brusaca a San Terenzo nasce la “Piccola Biblioteca Libera” inaugurata nella giornata di ieri. Si tratta di un progetto di comunità nato per promuovere la lettura, la condivisione e l’accesso libero ai libri per tutte le età.

Alla cerimonia hanno partecipato tutte le classi della Scuola “G. Garibaldi”, accompagnate dalle insegnanti, insieme al Vice Sindaco Russo, all’Assessore Saisi, all’Assessore all’Istruzione Toracca, ad alcuni scrittori locali e ai rappresentanti delle realtà che hanno sostenuto l’iniziativa.

Settimo Scatena, presidente della Coop 1° Maggio, ha evidenziato l’ottimo riscontro ottenuto dalla raccolta dei libri svolta nelle due settimane precedenti. Scatena ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il supporto e ha ricordato che l’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Carispezia, nell’ambito del bando “Pillole di Cultura 2025”. Ha aggiunto che adesso la Piccola Biblioteca è affidata alla cura e al rispetto dei santerenzini e dei visitatori.

