Allerta: Levante quasi indenne. Rapallo: muro a rischio. Chiavari: Entella nonitorata

Le somme si potranno tirare solo a mezzanotte. Alle 20.30 il fronte del temporale sembra diviso; una parte si è soffermata davanti a Camogli; l’altra diretta a Levante potrebbe scaricarsi in mare. L’allerta arancione nel Levante sembra avere causato pochi problemi. A Rapallo la galleria Cristallo è stata transennata per infiltrazioni che interessano i condomini; in serata un muro privato lungo la strada provinciale di San Martino di Noceto (da Santa Maria del campo a Ruta) sembra a rischio crollo e la Città metropolitana provvederà a puntellarla con blocchi di cemento che creeranno una strettoia. Nessun allagamento in centro. A Cogorno si registra uno smottamento lungo la strada per il monte San Giacomo. A Chiavari i vigili del fuoco hanno provveduto ad eliminare rami caduti lungo l’Aurelia verso Zoagli; i sottopassi erano stati chiusi precauzionalmente. La protezione civile monitora la situazione con gli addetti al Coc; si teme che verso mezzanotte l’acqua che dalla Val Graveglia confluirà nell’Entella possa alzarne il livello fino a tracimare al parco Rensi, ma al momento è solo un’ipotesi.

