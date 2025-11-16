Chiavari: il Cai presenta il libro fotografico d’artista e l’Appennino

Dal Club Alpino Italiano, sezione di Chiavari

Giovedì 20 novembre serata speciale, il fotografo Andrea Boscardin, socio del Club Alpino Italiano, sezione di Chiavari e collaboratore per il Rifugio Francesco Chiarella all’Amianthe, ci guiderà dietro le quinte della creazione di un Libro d’Artista, svelandoci il lavoro, le scelte artistiche e la cura necessaria per trasformare immagini e narrazione in un’opera unica. Durante l’incontro, presenterà anche la mostra che inaugurerà sabato 22 novembre a Sestri Levante.

Ad affiancarlo ci sarà Arianna Sanesi, anch’essa fotografa e artista, con la quale condivide la passione per la fauna selvatica dell’Appennino, dai maestosi lupi agli eleganti uccelli, documentando la loro vita attraverso l’obiettivo fotografico.

Una serata dedicata all’incontro tra arte, natura e racconto visivo.

Siete invitati a partecipare a questo appuntamento unico: sarà l’occasione per immergersi nella bellezza dell’Appennino, scoprire il fascino del Libro d’Artista e lasciarsi ispirare dal lavoro di due straordinari fotografi. Non mancate!

