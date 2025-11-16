Controllo notturno, il monito di Italia Viva: “Il compito di controllare assembramenti, reprimere illeciti, sedare risse è delle forze di polizia statali e locali”

Tiene banco il tema steward da impiegare per le serate della movida, la misura sperimentale messa in campo dall’amministrazione per tutto il mese di dicembre. Una decisione che spacca i partiti così come l’opinione pubblica e che trova anche oggi posto nelle pagine di Città della Spezia. Un dibattito che si è aperto qualche giorno fa e che sarà certamente il fulcro del consiglio comunale in programma lunedì sera, chiamato ad esprimersi, sia sull’urgenza che sull’eventuale merito, su una mozione presentata dall’opposizione. Alla discussione si aggiunge anche Gabriella Crovara, consigliere comunale per Italia Viva che entra nel merito di una scelta “che comporterà una spesa per il Comune e quindi per i cittadini, che il sindaco ha il dovere di rendere pubblica, è incomprensibile e fuori luogo. Gli stewards svolgono un apprezzato servizio nei grandi eventi sportivi e non a supporto di chi li organizza, per delimitare le aree di evento, informare i partecipanti, regolamentare l’afflusso etc. Cosa c’entrano con situazioni che generano disturbo, degrado e rischio per le persone?”, si chiede Crovara che già alcune settimane fa, insieme al consigliere Massimo Lombardi, aveva sottoposto all’esame del parlamentino di Piazza Europa, un question time per segnalare la grave criticità che la malamovida crea la notte dei fine settimana nel centro città. “Se la risposta è questa, il Comune allora è in palese stato confusionale – attacca Crovara -. Il compito di controllare assembramenti, reprimere illeciti, sedare risse etc. è delle forze di polizia statali e locali. L’amministrazione, in questi anni, gliene diamo atto, ha notevolmente rimpinguato l’organico del Corpo di polizia locale anche a scapito di altri servizi comunali in sofferenza di personale. Oggi il corpo dispone di 124 unità, oltre venti in più del passato. È quindi giustificato attuare almeno il sabato notte e nei giorni di vigilia di festività infrasettimanali un servizio notturno, anche bene incentivato economicamente, che sino alle 7 del giorno dopo sia disponibile per interventi su strada. La strategia che l’amministrazione, sbagliando, non persegue è quella del coordinamento per tale emergenza con l’autorità di PS (prefettura e questura), agevolando servizi organizzati dalla competente questura che integrano, secondo le rispettive attribuzioni, servizi di polizia e carabinieri con il servizio di polizia locale. In un quadro simile, l’apporto in orario notturno di agenti di Polizia municipale è non certo per controllare i divieti di sosta, ma può favorire il disimpegno di Polizia e Carabinieri da certi servizi (rilievo di incidenti, controlli nei locali etc.) per dedicarsi al presidio di aree del centro dove circola la droga, dove si verificano aggressioni, risse e così via, a tutela dell’incolumità dei residenti e di chi pacificamente vuol solo divertirsi. Questa, signor Sindaco, è la proposta di Italia Viva, cui si associa la consapevolezza che il problema della devianza giovanile, di cui la malamovida è uno dei sintomi, si affronta anche con politiche di ascolto dei nostri ragazzi, di offerta di alternative culturali e sociali alla violenza che in questo nostro comune sono carenti, privilegiando una repressione peraltro fatta a metà”.

