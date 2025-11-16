Eccellenza, Carcarese sconfitta dal Busalla. Abbaldo: “Avversari oltre il limite del normale agonismo”

Passo falso per la Carcarese dopo le due roboanti vittorie consecutive contro Rivasamba e Fezzanese. Il Busalla si impone 2 a 1 ed è la capolista solitaria del campionato, indipendentemente dai risultati dei recuperi. Roberto Abbaldo, direttore generale della Carcarese, commenta la gara lanciando una stoccata agli avversari.

“Non è stata la nostra giornata migliore – afferma – e il Busalla ha meritato di vincere. Il nostro principale demerito è stato regalare due goal. Loro l’hanno voluta vincere con maggiore convinzione. Ma una cosa voglio dirla: il Busalla gioca oltrepassando il livello normale di agonismo. Eppure, abbiamo un ammonito a testa“.

