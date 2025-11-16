Il rapporto di Confcommercio: in Liguria sfitto quasi un negozio su quattro

Negli ultimi dodici anni il tessuto commerciale italiano ha subito una contrazione profonda, con più di 140mila attività al dettaglio, tra negozi e ambulanti, che hanno cessato l’attività: è quanto emerge dal rapporto dell’Ufficio Studi di Confcommercio presentato in vista dell’iniziativa “inCittà – Spazi che cambiano, economie urbane che crescono” in programma a Bologna il 20 e 21 novembre. “Il fenomeno è particolarmente visibile nei centri storici e nei piccoli comuni, dove la perdita di imprese incide non solo sull’economia locale ma anche sulla vivibilità degli spazi urbani”, osservano dall’associazione.

“In Italia si stimano per il 2025 circa 105 mila negozi sfitti, un quarto dei quali inutilizzati da oltre un anno. La cifra deriva dall’ipotesi di un saldo netto negativo di 7.500 attività all’anno, assumendo che tra il 2023 e il 2025 la rete commerciale abbia continuato a ridursi con lo stesso ritmo registrato nel periodo 2011-2022 – si legge sul sito di Confcommercio -. L’analisi dei dati mostra che le regioni più colpite, in valore assoluto, sono quelle con la struttura commerciale più estesa: quasi 9.500 negozi vuoti in Lombardia, oltre 9.100 in Veneto e poco meno di 9.000 in Piemonte. Se invece si considera il peso dei locali sfitti rispetto al totale della rete distributiva, l’impatto maggiore riguarda le regioni più piccole”. In particolare, per quanto riguarda la nostra regione, Confcommercio riporta di un totale di 4.895 negozi sfitti (a ottobre 2025), cioè il 23,7 per cento della rete distributiva commerciale complessiva: dato, quest’ultimo, che nella graduatoria stilata da Confcommercio vede la Liguria dietro soltanto a Valle d’Aosta (28,1 per cento) e Friuli-Venezia Giulia (26,7 per cento).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com