Lavagna: torna “Sono tutti cavoli nostri”, tradizioni e sapori del territorio

A Lavagna torna anche quest’anno “Sono tutti cavoli nostri”, l’evento che mira a celebrare le eccellenze agroalimentari del territorio. Il 29 e il 30 novembre presso il Porticato Brignardello e Corso Dante sarà presente un’esposizione di prodotti tipici d’eccellenza, oltre che show cooking, conferenze, visite guidate, laboratori, degustazione e contest. Si tratta della settima edizione dell’evento che pone al centro i sapori liguri con particolare attenzione, come suggerisce il nome stesso, al Cavolo Lavagnino.

