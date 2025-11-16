Maltempo a Genova, allagamenti e alberi caduti: chiusa via Carso, ancora disagi a Pegli

Genova. Una domenica di allerta meteo arancione (che resta in vigore fino alle 24 su Genova) con pioggia incessante fino dalla mattina e precipitazioni che, questo l’unico aspetto positivo, si sono riversate in maniera diffusa su tutto il territorio senza concentrarsi su poche zone, ma che ha visto comunque oltre cento interventi da parte di vigili del fuoco, protezione civile, Aster e polizia locale.

Nel tardo pomeriggio l’ennesimo crollo di un albero di grosse dimensioni, questa volta nella zona del Righi, ha reso necessaria la chiusura di via Carso anche nella parte bassa (nella parte alta è chiusa da alcuni giorni per verifiche sull’alberatura legate ai cantieri in atto). Sul posto presenti vigili del fuoco, Aster e polizia locale. L’albero si è abbattuto su alcune auto parcheggiate a bordo strada ma senza che ci siano state persone coinvolte.

» leggi tutto su www.genova24.it