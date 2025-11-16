‘Santa’: manifesti Pro Vita strappati, presentata una nuova denuncia

Da Gianrenato De Gaetani referente Circolo Pro Vita e Famiglia del Tigullio e da Stefano Chiesa sostenitore ed attivista del Circolo

Anche a Santa Margherita sono stati lacerati e resi illeggibili i Manifesti dell’Associazione Pro Vita e Famiglia per l’incontro del 21 Novembre alle ore 20,30 all’Hotel Italia a Rapallo dove parteciperanno il deputato Europeo On. Paolo Inselvini , la Dott.ssa Poleggi del direttivo nazionale di ProVita& Famiglie e l’Avv. Cigolini referente del Circolo di Pro Vita& Famiglia di Genova.

Il referente del Circolo del Tigullio De Gaetani, cosi come già fatto alla Stazione Carabinieri di Rapallo ha presentato denuncia anche alla Stazione Carabinieri di Santa Margherita Ligure.

» leggi tutto su www.levantenews.it