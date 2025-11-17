A Genova la prima Giornata mondiale della Filosofia, il 20 novembre in via Balbi

Genova. La filosofia è una disciplina, ma anche una pratica quotidiana che può trasformare le società. Dando la possibilità di scoprire la diversità delle correnti intellettuali nel mondo, la filosofia stimola il dialogo interculturale. Risvegliando le menti all’esercizio del pensiero e al confronto ragionato delle opinioni, la filosofia ci aiuta a costruire una società più tollerante e rispettosa e ci aiuta a comprendere e affrontare le principali sfide contemporanee creando le condizioni intellettuali per il cambiamento.

Non per nulla, in occasione della celebrazione nel 2023 di questa importante giornata Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell’UNESCO, ricordava che “al fine di costruire un mondo migliore e muovere verso un ideale di pace, sappiamo che dobbiamo adottare un approccio filosofico, cioè dobbiamo sottoporre a una critica radicale i difetti del nostro mondo, al di là del tumulto delle crisi. La filosofia è dunque essenziale quando si tratta di definire i princìpi etici che dovrebbero guidare l’umanità”.

