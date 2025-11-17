Calcio/Eccellenza: Rivasamba sconfitto, Golfo Paradiso rinviata

Domenica 16 novembre è andata in scena la decima giornata del campionato di Eccellenza ligure. Il Rivasamba è uscito dal campo del Campomorone San’Olcese sconfitto per 1-0, a causa della rete subita nel primo tempo. Un ko che non muove la classifica della formazione ferma a 17 punti a -1 dalla zona playoff, che nella prossima giornata ospiterà il Genova Calcio per cercare di ritrovare i 3 punti.
Si ferma sul pareggio a reti inviolate, invece, il Bogliasco, impegnato in casa contro il Millesimo Calcio, rimanendo in zona playout. Settimana prossima lo aspetta la trasferta contro lo Sporting Taggia Sanremo. Rinviata, infine, la gara tra il Golfo Paradiso e la Voltrese Vultur.