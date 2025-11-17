“Dazi Usa, regole sfide e opportunità”, in Camera di Commercio la presentazione del libro

Genova. Martedì 18 novembre 2025, alle ore 15:30, presso la Camera di Commercio di Genova (Via Garibaldi, 4), si terrà l’incontro “Dazi USA e impatto sulle imprese: una nuova fase del commercio internazionale”, in occasione della presentazione del libro “Dazi USA: regole, sfide e opportunità”, scritto dagli avvocati Sara Armella e Stefano Comisi.

Il volume, pubblicato da Giuffrè Francis Lefebvre, affronta con rigore giuridico e chiarezza divulgativa il tema dei nuovi dazi doganali statunitensi, analizzandone le implicazioni normative, economiche e geopolitiche. Le misure tariffarie introdotte dall’Amministrazione Trump hanno infatti ridefinito profondamente le catene globali del valore e i rapporti commerciali internazionali.

