Premiato a Roma il dottor Faralli, lo “spezzino del mare”. Un riconoscimento alla medicina iperbarica spezzina

Fabio Faralli

C’è un pezzo importante di Spezia nell’edizione 2025 del Premio Fondazione Atlantide, il riconoscimento dedicato a chi vive e tutela il mare con competenza e passione. Al Circolo Ufficiali della Marina Militare “Caio Duilio”, sul Lungotevere Flaminio, il medico spezzino Fabio Faralli è stato insignito del prestigioso premio per il suo impegno nella medicina subacquea e iperbarica, al fianco di alcune tra le figure più autorevoli del panorama scientifico, esplorativo e divulgativo internazionale.

Faralli, volto ben noto nel mondo della subacquea professionale, ha costruito la propria carriera tra La Spezia e la Marina Militare italiana, con una lunga esperienza in reparti operativi, nella formazione accademica e nella ricerca. Specialista in medicina subacquea e iperbarica, ha collaborato con istituzioni di primo piano in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, conseguendo anche la qualifica di US Diving Medical Officer e HSE specialist. Autore di pubblicazioni scientifiche e docente in accademie, scuole professionali e master universitari, oggi esercita proprio alla Spezia come esperto di decompressione, lavorando a fianco dei maggiori enti che si occupano di subacquea professionale e di esposizioni iperbariche. Un profilo che, nelle motivazioni del premio, coniuga rigore clinico, sicurezza degli operatori e costante attenzione alla prevenzione.

