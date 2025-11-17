Premiato a Roma il dottor Faralli, lo “spezzino del mare”. Un riconoscimento alla medicina iperbarica spezzina

C’è un pezzo importante di Spezia nell’edizione 2025 del Premio Fondazione Atlantide, il riconoscimento dedicato a chi vive e tutela il mare con competenza e passione. Al Circolo Ufficiali della Marina Militare “Caio Duilio”, sul Lungotevere Flaminio, il medico spezzino Fabio Faralli è stato insignito del prestigioso premio per il suo impegno nella medicina subacquea e iperbarica, al fianco di alcune tra le figure più autorevoli del panorama scientifico, esplorativo e divulgativo internazionale.

Faralli, volto ben noto nel mondo della subacquea professionale, ha costruito la propria carriera tra La Spezia e la Marina Militare italiana, con una lunga esperienza in reparti operativi, nella formazione accademica e nella ricerca. Specialista in medicina subacquea e iperbarica, ha collaborato con istituzioni di primo piano in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, conseguendo anche la qualifica di US Diving Medical Officer e HSE specialist. Autore di pubblicazioni scientifiche e docente in accademie, scuole professionali e master universitari, oggi esercita proprio alla Spezia come esperto di decompressione, lavorando a fianco dei maggiori enti che si occupano di subacquea professionale e di esposizioni iperbariche. Un profilo che, nelle motivazioni del premio, coniuga rigore clinico, sicurezza degli operatori e costante attenzione alla prevenzione.

