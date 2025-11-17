Ritrovato Simone Cozzani. Il sindaco Figoli: “Sta bene e rientrerà a casa nelle prossime ore”

È stato ritrovato e sta bene Simone Cozzani, il cinquantenne di Riccò del Golfo di cui non si avevano più notizie da giorni. “Domani Simone sarà riaccompagnato a casa dalla Croce rossa di Riccò del Golfo – spiega a CDS il sindaco Loris Figoli –. L’intera comunità riccolese è felice per la notizia del ritrovamento, avvenuto grazie ad alcuni compaesani che lo hanno riconosciuto nonostante fossero lontani da casa”.

Nelle ultime ore l’apprensione era cresciuta: di Cozzani si erano perse le tracce martedì scorso e, oltre alle ricerche già avviate, erano stati diffusi appelli attraverso i social e la stampa. Il sindaco ha seguito passo dopo passo l’evolversi della situazione, mentre Croce rossa, Protezione civile e Carabinieri – in raccordo con la Prefettura della Spezia – erano impegnati nelle operazioni di individuazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com