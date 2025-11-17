Una serata di solidarietà nel cuore del porto di Genova, evento a bordo di Gnv Suprema

Genova. La Fondazione Alberto Castelli annuncia il tradizionale evento di Natale, un appuntamento ormai atteso che quest’anno si svolgerà martedì 25 novembre 2025 dalle ore 19.00 a bordo della M/N GNV La Suprema, ormeggiata nel Porto di Genova. Una serata pensata per condividere, incontrarsi e sostenere progetti dedicati al benessere delle persone più fragili.
Il ricavato sarà destinato ad “Abitare il Futuro”, il nuovo progetto della Fondazione Alberto Castelli, in collaborazione con Fondazione Ets Philos Accademia Pedagogica, che accompagna adolescenti nello spettro autistico nel percorso verso una maggiore autonomia, attraverso esperienze di coabitazione semi-autonoma e occasioni di inclusione sociale.