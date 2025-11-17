Il Coordinamento Donne della Cgil della Spezia, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promuove l’iniziativa “Siamo tuttə parte del problema”, che si terrà venerdì 21 novembre alle 17 al Sunspace, in via Sapri 68 alla Spezia. Un appuntamento che sarà spazio d’arte, di riflessione e di confronto su un tema che riguarda l’intera società. La parte centrale dell’evento sarà la tavola rotonda, con gli interventi di Attilia Brusone, psicanalista; Michela Ricci Ceffinati, psicologa; Silvia Rossi, avvocata e Martina Sbrana, psicologa. Modera Chiara Tenca, giornalista. “Ad oggi contiamo più di quaranta vittime di femminicidio e migliaia di denunce per maltrattamenti: numeri drammatici che confermano come la violenza contro le donne non sia un’emergenza improvvisa, ma un problema strutturale che attraversa relazioni, cultura e istituzioni. Per questo siamo tuttə parte del problema e ognuno deve diventare parte attiva della trasformazione. Il Coordinamento Donne propone, con questo primo appuntamento di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi, un momento di analisi collettiva sui nodi culturali e sociali che alimentano la violenza di genere. Una riflessione che toccherà anche le lacune normative ancora presenti, pur alla luce delle recenti modifiche all’articolo 609-bis del codice penale su violenza sessuale e consenso, che finalmente colmano un vuoto legislativo per il quale troppe donne hanno pagato un prezzo altissimo”, spiegano le organizzatrici. Durante l’iniziativa è prevista anche la rappresentazione teatrale “Inanna, la dea stuprata” di Ramesh Panditaraja, a cura dell’associazione Nadar. A seguire, aperitivo solidale, il cui ricavato verrà destinato al sostegno delle donne vittime di violenza del territorio.

L’articolo Violenza sulle donne, alla Spezia un confronto per cambiare la cultura che la alimenta proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com