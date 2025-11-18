A Santo Stefano Magra ritorna l’appuntamento con Il Gustalibro, l’iniziativa dedicata allo scambio di libri che negli anni ha riscosso sempre più successo tra bambini, ragazzi e adulti. Venerdì 21 novembre, dalle ore 10.30 alle 19.30, sarà possibile portare un libro nuovo o usato e sceglierne un altro in cambio, favorendo così la circolazione della lettura e la condivisione di storie.

Il baratto si svolgerà nella nuova sede sul viale pedonale P. Pozzoli, di fronte al centro commerciale La Fabbrica. L’attività, promossa dall’Istituto comprensivo Vezzano Ligure – Santo Stefano Magra, con il sostegno del Comune e del centro commerciale, vuole incentivare la lettura come momento di scoperta e di crescita, in un clima semplice e conviviale. Un’occasione per tutti – dai più piccoli agli adulti – per rinnovare la propria libreria e alimentare la passione per i libri.

L’articolo A La Fabbrica ritorna l’appuntamento con “Il Gustalibro” proviene da Città della Spezia.

