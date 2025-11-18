Bogliolo (Vince Liguria): “I fondi per il fermo pesca sono disponibili: la Regione farà la sua parte”

Liguria. “Oggi in consiglio regionale ho portato una interrogazione in merito al fermo pesca”. Lo comunica Federico Bogliolo, consigliere di Vince Liguria-Noi Moderati.

“Grazie all’interessamento di Regione Liguria ed in particolare del vicepresidente Piana, che ha delega alla pesca, il tema verrà trattato nella prossima riunione della Commissione Politiche Agricole prevista per il 20 novembre che sensibilizzerà il Ministro Lollobrigida a costruire un percorso che porti a strategie di gestione più equilibrate e durature, nonché a valutare nell’immediato la possibilità di attivare a favore delle marinerie interessate, eventuali ulteriori misure di sostegno o compensative. Fondi che oggi Regione Liguria ha a disposizione e che – secondo le indicazioni ministeriali – saranno destinati al comparto”.

» leggi tutto su www.ivg.it