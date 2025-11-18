“Dialoghi di Sport” porta a Luni Giacomo “Gek” Galanda, uno dei volti più rappresentativi del basket italiano

Il basket come terreno di relazioni, sacrificio e fiducia reciproca. È questo il filo rosso dell’incontro che porterà a Luni uno dei nomi più significativi della pallacanestro italiana: Giacomo “Gek” Galanda, ospite del nuovo appuntamento dei Dialoghi di Sport in programma il prossimo 20 novembre a partire dalle 18 nella Sala Consiliare del Comune. A introdurre la serata sarà il vicesindaco e assessore allo sport Massimo Marcesini, mentre la moderazione è affidata a Raffaele Sacchelli. L’evento è curato da Kreativlab. L’iniziativa vuole indagare la dimensione umana dello sport di squadra, raccontando ciò che accade oltre il punteggio del tabellone: il ruolo del gruppo, la capacità di sostenersi nei momenti difficili, la costruzione di un’identità condivisa. Un terreno che Galanda conosce bene, lui che ha attraversato più di due decenni di pallacanestro ad altissimo livello.

Classe 1975, friulano, Giacomo Galanda è stato uno dei volti più riconoscibili della “nazionale d’argento”, il gruppo che nel 2004 portò l’Italia sul secondo gradino del podio olimpico ad Atene. Ala-centro dalla tecnica pulita e dall’intelligenza tattica rara, con Varese, Fortitudo Bologna e Mens Sana Siena, ha vinto tre scudetti in Serie A e collezionato successi in alcune delle piazze più calde del basket tricolore. Indimenticabile anche l’oro europeo del 1999 in Francia, risultato che lo ha consacrato tra i protagonisti di una delle epoche più luminose della pallacanestro italiana. Terminata la carriera agonistica, Galanda ha continuato a lavorare per la crescita del movimento, spesso mettendo al centro proprio i valori che racconterà a Luni: spirito di squadra, responsabilità, educazione sportiva.

