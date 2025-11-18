Ex Ilva, rottura totale governo-sindacati: subito sciopero e assemblea anche a Genova

Genova. Scontro totale tra Governo e sindacati sull’ex Ilva, con lo spettro della chiusura che appare sempre più vicino. Proclamate da subito 24 ore di sciopero. A Cornigliano appuntamento alle 8.00 per l’assemblea di fronte alla portineria in quella che potrebbe essere la prima di una nuova serie di giornate di mobilitazione in difesa dello stabilimento.

“Abbiamo chiesto alla presidenza del consiglio di sospendere e ritirare il piano e di fare intervenire direttamente la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Ci hanno risposto di no e noi abbiamo deciso, ovviamente, di dichiarare lo sciopero a partire dalla giornata di domani”. Così il leader della Fiom, Michele De Palma, dopo la rottura del tavolo di confronto a Palazzo Chigi.

